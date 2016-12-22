Панин прокомментировал ситуацию со снятием с рейса в Симферополе

Актер Алексей Панин рассказал, что попросил снять себя с вечернего рейса из Симферополя в Москву, потому что решил задержаться в Крыму, сообщает ТАСС.



«Все высосано из пальца, никакого дебоша не было. Просто мы решили с дочкой остаться на день в Крыму», — сказал актер. Он отметил, что авиакомпания не предъявляла ему никаких претензий, «ни бортпроводница, ни летчик, не было проблем и у полиции».

Ранее в справочной службе симферопольского аэропорта РБК рассказали, что рейс 6148 авиакомпании «Россия», направлявшийся из Симферополя в столичный аэропорт Внуково, вернули для того, чтобы снять с него актера Панина. Самолет не успел взлететь, он находился на летном поле.

В линейном отделе полиции в аэропорту Симферополя РБК опровергли информацию о том, что актер устроил дебош. Собеседник РБК рассказал, что Панин передумал лететь и захотел остаться. У правоохранительных органов претензий к Панину нет. О том, что актер устроил дебош в самолете, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на видео, снятое очевидцем.

