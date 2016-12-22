В аэропорту Симферополя рассказали о возвращении самолета из-за Панина

Самолет авиакомпания «Россия», направлявшийся из Симферополя в столичный аэропорт Внуково, вернули из-за актера Алексея Панина. Об этом РБК рассказали в справочной службе симферопольского аэропорта.



По словам собеседницы РБК, речь идет о рейсе 6148. Она рассказала также, что по словам сотрудников прокуратуры, рейс вернули для того, чтобы снять с него актера Панина. Самолет еще не успел взлететь, он находился на летном поле, сказала собеседница. Дальнейшие подробности она не сообщила.

В линейном отделе полиции в аэропорту Симферополь РБК рассказали, что самолет вернули из-за того, что Панин передумал лететь и захотел остаться. Информацию о том, что он устроил дебош, о котором сообщили некоторые СМИ, собеседник РБК назвал неправдой. По его словам, у правоохранительных органов претензий к Панину нет, а все вопросы, связанные с задержкой рейса будет с ним решать авиакомпания.



В Крымской транспортной прокуратуре на звонок РБК не ответили. В аэропорту Внуково задержку рейса 6148 объяснили поздним вылетом самолета.

Ранее о том, что Панин устроил дебош в самолете сообщал РЕН ТВ со ссылкой на видео, снятое очевидцем. Позднее телеканал уточнил, что актер хотел покинуть борт. По данным телеканала, Панин сказал, что желает остаться и просил высадить его из самолета.

Согласно информации онлайн табло международного аэропорта Симферополь, самолет авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Москву в 22:40, однако покинул аэропорт в 00:41, то есть с опозданием на два часа. По данным онлайн табло аэропорта Внуково, рейс из Симферополя авиакомпании «Россия» приземлился с опозданием. По расписанию, самолет должен был сесть в 01:10, однако приземлился в 02:33.