В авиакомпании «Россия» не исключили претензий к Панину

Авиакомпания «Россия» может выступить с претензиями к актеру Алексею Панину из-за затрат, понесенных из-за невылета рейса, сказали РБК в пресс-службе авиакомпании.
«На данный момент претензий нет. Рассматриваем возможность взыскания с него дополнительных затрат, понесенных авиакомпанией на выполнение его требования в одностороннем порядке прекратить договор о перевозке», — отметили в пресс-службе.
По закону о защите прав потребителей он имеет право это сделать, но должен возместить затраты авиаперевозчика, уточнили в «России». «Все должно быть посчитано, после этого будет принято решение», — добавили в авиакомпании.
«Деструктивности в действиях пассажира не было. Ни физических, ни моральных, он не был деструктивным пассажиром», — подчеркнули в пресс-службе.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу сказали РБК, что не комментируют эту информацию.Ранее в пятницу в справочной симферопольского аэропорта рассказали РБК, что рейс 6148 авиакомпании «Россия», следовавший во Внуково, вернули для того, чтобы снять с него актера Панина. При этом в линейном отделе полиции в аэропорту Симферополя РБК опровергли сообщения о том, что актер устроил дебош. По словам Панина, он попросил, чтобы его сняли с рейса, потому что они с дочкой решили остаться на один день в Крыму.