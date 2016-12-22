В авиакомпании «Россия» не исключили претензий к Панину

Авиакомпания «Россия» может выступить с претензиями к актеру Алексею Панину из-за затрат, понесенных из-за невылета рейса, сказали РБК в пресс-службе авиакомпании.

«На данный момент претензий нет. Рассматриваем возможность взыскания с него дополнительных затрат, понесенных авиакомпанией на выполнение его требования в одностороннем порядке прекратить договор о перевозке», — отметили в пресс-службе.

По закону о защите прав потребителей он имеет право это сделать, но должен возместить затраты авиаперевозчика, уточнили в «России». «Все должно быть посчитано, после этого будет принято решение», — добавили в авиакомпании.

«Деструктивности в действиях пассажира не было. Ни физических, ни моральных, он не был деструктивным пассажиром», — подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу сказали РБК, что не комментируют эту информацию.