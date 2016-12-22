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Экс-губернатор Полтавченко устроил прощальный обед для чиновников
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Экс-губернатор Полтавченко устроил прощальный обед для чиновников
Общество, 13 окт, 22:10
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Экс-губернатор Полтавченко устроил прощальный обед для чиновников

Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 13 октября устроил прощальный обед для своих бывших подчиненных, торжество прошло без выступлений музыкантов и танцоров. Об этом сообщает газета «Фонтанка».

Обед прошел в государственной резиденции «К2» на Каменном острове, встреча гостей длилась несколько часов, по их словам, кормили «скромно, в основном закуски». Также аппарат бывшего губернатора подарил Полтавченко коллаж со своими фотографиями, в ответ он поблагодарил чиновников за совместную работу. Полтавченко стал губернатором Петербурга в 2011 году.

Президент Владимир Путин 3 октября отправил Полтавченко в отставку и предложил ему перейти на работу Объединенную судостроительную корпорацию, заняв пост председателя совета директоров.

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Позднее Путин на встрече со своим представителем в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым предложил ему стать врио губернатора Петербурга до сентября 2019 года, а после чего определиться, идти ли на выборы.

Теги: Георгий Полтавченко , Санкт-Петербург
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