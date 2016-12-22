В ОКР рассказали о скором восстановлении Паралимпийского комитета России

Международный паралимпийский комитет (IPC) должен в ближайшее время восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает «РИА Новости».

В августе 2016 года членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в связи с выводами комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. Комиссия пришла к выводу, что в России существует система подмены допинг-проб. В декабре 2017 года в ПКР сообщали, что не могут выполнить требования МПК по восстановлению прав, так как для этого необходимо возобновление прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах, однако гендиректор агентства Юрий Ганус назвал возобновление условным. В ПКР назвали эту новость «положительной». В Американском антидопинговом агентстве​ (USADA) призвали реформировать WADA после восстановления прав РУСАДА, так как всемирное агентство «нанесло разрушительный удар по «чистым» спортсменам мира».