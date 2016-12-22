В ПКР прокомментировали рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА

В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали «положительной» для себя новость о том, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил первый вице-президент ПКР Павел Рожков агентству ТАСС.

«В целом новость для ПКР положительная, потому что практически от комитета по соответствию прозвучало, что два главных пункта у РУСАДА, аналогичных для ПКР, принимаются», — сказал Рожков. По его словам, на данный момент ПКР выполнил почти все критерии, установленные для восстановления организации в правах Международным паралимпийским комитетом (МПК).

«МПК готов оперативно собрать рабочую группу. Все, что необходимо для положительного принятия решения рабочей группой, ПКР оперативно представит», — добавил Рожков. Он подчеркнул, что в ПКР «с нетерпением» ждут заседания исполкома WADA, которое состоится 20 сентября.

Ранее сообщалось, что независимый комитет WADA дал исполкому агентства рекомендацию восстановить РУСАДА в правах. В комиссии WADA подчеркнули, что власти России «очень много работали» чтобы восстановить в стране надежную и устойчивую антидопинговую программу.

Членство Паралимпийского комитета России в МПК приостановили в августе 2016 года из-за выводов комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о существовании в России системы подмены допинг-проб. В декабре 2017 года в ПКР заявили, что выполнить требования Международного паралимпийского комитета невозможно, поскольку для восстановления членства российского комитета МПК требовал, в частности, возобновления прав РУСАДА.