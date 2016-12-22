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В ПКР прокомментировали рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА
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В ПКР прокомментировали рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА
Политика, 02:46
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В ПКР прокомментировали рекомендацию комитета WADA восстановить РУСАДА

В Паралимпийском комитете России (ПКР) назвали «положительной» для себя новость о том, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом заявил первый вице-президент ПКР Павел Рожков агентству ТАСС.

«В целом новость для ПКР положительная, потому что практически от комитета по соответствию прозвучало, что два главных пункта у РУСАДА, аналогичных для ПКР, принимаются», — сказал Рожков. По его словам, на данный момент ПКР выполнил почти все критерии, установленные для восстановления организации в правах Международным паралимпийским комитетом (МПК).

Комитет WADA рекомендовал своему исполкому восстановить права РУСАДА
Политика

«МПК готов оперативно собрать рабочую группу. Все, что необходимо для положительного принятия решения рабочей группой, ПКР оперативно представит», — добавил Рожков. Он подчеркнул, что в ПКР «с нетерпением» ждут заседания исполкома WADA, которое состоится 20 сентября.

Ранее сообщалось, что независимый комитет WADA дал исполкому агентства рекомендацию восстановить РУСАДА в правах. В комиссии WADA подчеркнули, что власти России «очень много работали» чтобы восстановить в стране надежную и устойчивую антидопинговую программу.

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Членство Паралимпийского комитета России в МПК приостановили в августе 2016 года из-за выводов комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о существовании в России системы подмены допинг-проб. В декабре 2017 года в ПКР заявили, что выполнить требования Международного паралимпийского комитета невозможно, поскольку для восстановления членства российского комитета МПК требовал, в частности, возобновления прав РУСАДА.

Теги: ПКР , РУСАДА
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