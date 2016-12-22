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Глава РУСАДА назвал восстановление в правах условным
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Глава РУСАДА назвал восстановление в правах условным
Политика, 17:23
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Глава РУСАДА назвал восстановление в правах условным

Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал условным восстановление организации в правах Всемирным антидопинговым агентством (WADA), отметив, что решение исполкома подразумевает исполнение российской стороной ряда требований. Об этом он заявил Reuters.

«Впереди еще много работы. Там есть условия, чтобы окончательно восстановиться нам нужно выполнить ряд условий. Так что это условное восстановление», — сказал Ганус.

Он подчеркнул, что в РУСАДА приветствуют решение исполнительного комитета WADA, поскольку это хороший знак для отстраненных спортивных организаций, в том числе для Паралимпийского комитета России.

Ганус добавил, что после восстановления в правах РУСАДА сможет самостоятельно обрабатывать допинг-тесты, передает «Интерфакс».

WADA проголосовало за восстановление РУСАДА
Общество

Ранее 20 сентября исполнительный комитет WADA проголосовал за восстановление статуса РУСАДА. При этом Всемирное антидопинговое агентство установило временные рамки, в течение которых оно должно получить доступ к базам бывшей московской антидопинговой лаборатории. В случае, если это требование не будет выполнено в срок, WADA готово вновь лишить РУСАДА статуса.

По данным Би-би-си, перед восстановлением РУСАДА в правах WADA и Россия договорились об изменении требований Всемирного антидопингового агентства. В частности, сообщалось, что WADA согласилось получить доступ к образцам допинг-проб только тех спортсменов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил. Позже в WADA прокомментировали эту информацию и заявили, что предложения, о которых идет речь в попавшем в СМИ письме, основаны на «прагматизме».

РУСАДА лишили прав в 2015 году из-за доклада комиссии Ричарда Макларена, согласно которому в России существует государственная допинговая программа. В WADA требовали от Москвы признать выводы комиссии и дать организации доступ к допинг-пробам московской лаборатории.

Теги: РУСАДА , WADA
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