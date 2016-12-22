МПК заявил о невыполненных Паралимпийским комитетом России условиях

Паралимпийский комитет России (ПКР) не выполнил два условия возобновления членства в Международном паралимпийском комитете (МПК). Об этом РБК сообщили в пресс-службе МПК.

В Бонне 22–24 июня состоялось заседание исполкома МПК. «Рабочая группа организации не предоставила обновленную информацию относительно ПКР, так как российская сторона не выполнила оставшиеся пункты «дорожной карты», — говорится в сообщении.

Отмечается, российская сторона, во-первых, не признала или не опровергла выводы доклада независимой комиссии Ричарда Макларена о существовании в России допинговой системы. Во-вторых, Российское антидопинговое агентство не было восстановлено в правах.

Членство российского паралимпийского комитета в МПК было приостановлено на основании выводов комиссии Всемирного антидопиногового агентства (WADA) в августе 2016 года. Из-за этого россияне не смогли поехать на Параолимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В декабре 2017 года Паралимпийский комитет России заявил, что требования, которые выдвигает МПК, выполнить невозможно, поскольку ряд условий выходит за рамки компетенции МПК. В организации уточнили, что речь идет об официальном ответе на выводы, содержащиеся в докладе Ричарда Макларена и восстановление в правах РУСАДА.

Тем не менее на последних Параолимпийских играх в Пхёнчхане в марте 2018 года к участию к играм были допущены 30 российских спортсменов. Все они выступали под нейтральным флагом. Отмечалось, что такое решение принято в связи с прогрессом, которого достиг ПКР в улучшении антидопинговых практик.

