Трамп опроверг заключение сделки с Турцией по освобождению пастора

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заключал сделок с Турцией по освобождению американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого Анкарой в причастности к попытке госпереворота. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«Я не заключаю сделок по заложникам», — подчеркнул Трамп. Он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь и добавил, что освобождение пастора приведет к «хорошим, возможно, великим отношениям» между Анкарой и Вашингтоном.

В ответ Эрдоган подчеркнул, что освобождение Брансона произошло благодаря независимости судебной системы Турции, об этом президент написал в своем Twitter. Он выразил надежду, что США вместе с Турцией останутся союзниками и продолжат сотрудничество.

Брансон был арестован в 2017 году, его обвинили в причастности к попытке госпереворота и связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. В июле 2018 года пастора поместили под домашний арест. Накануне, 12 октября, суд турецкого города Измир приговорил Брансона к трем годам и полутора месяцам тюрьмы, однако затем пастора освободили из-под домашнего ареста, учитывая проведенное под следствием время. Также с американца сняли все ограничения, в том числе запрет на выезд за границу.

После освобождения пастора руководитель управления по связям администрации Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что процесс по делу Брансона является показателем беспристрастия и независимости турецкой судебной системы. В ночь на 13 октября Брансон вылетел из Турции в Вашингтон.