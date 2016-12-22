Турция заявила о независимости своего суда после освобождения пастора

Освобождение американского пастора Эндрю Брансона является показателем беспристрастия и независимости судебной системы Турции. Об этом написал руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в аккаунте в Twitter.
Он добавил, что решение суда также показало, что Турция является демократическим правовым государством.
«К сожалению, в течение некоторого времени независимая судебная система Турции была поставлена под давление американской администрации, и наша страна подвергалась различным санкциям», — заявил он.
Алтун подчеркнул, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не будет подчиняться угрозам. По мнению Эрдогана, независимой судебной системе страны не нужна опека, ее решения должны уважать. Алтун добавил, что об этом нужно напомнить президенту США Дональду Трампу.
Ранее суд в турецком городе Измира приговорил пастора Эндрю Брансона к трем годам и полутора месяцам тюрьмы. Однако его освободили из-под домашнего ареста с учетом проведенного под следствием времени. Суд снял с пастора все ограничения, в частности, запрет на выезд за границу.
Брансона арестовали в 2017 году по обвинениям в причастности к попытке государственного переворота и связях с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции. В июле 2018 года его поместили под домашний арест.
В начале августа США ввели санкции против турецких чиновников, которые были причастны к аресту американского пастора, а также к содержанию в заключении других граждан Соединенных Штатов и Турции, работавших в американской дипмиссии. Затем Трамп заявил об увеличении вдвое импортных пошлин на турецкие сталь и алюминий. В ответ Турция также повысили пошлины на американские товары на сумму $533 млн.