В Дагестане во время спецоперации ликвидировали боевика
Политика, 15:28
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В Дагестане во время спецоперации ликвидировали боевика
Силовики ликвидировали боевика во время спецоперации в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Об этом сообщают источники ТАСС и «Интерфакса».
По словам источников, боевик открыл огонь по силовикам во время обыска одного из частных домов в селе. После этого начался штурм дома, один правоохранитель получил ранение. Сейчас спецоперация продолжается, отметили источники.
По словам собеседника ТАСС, боевик состоял в бандгруппе, действующей на территории Хасавюртовского и Кизилюртовского районов Дагестана. С марта в этих районах действует режим контртеррористической операции. В конце сентября в Буйнакском районе республики был ликвидирован боевик.