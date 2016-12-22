В Дагестане силовики начали штурм дома с укрывшимися боевиками

В селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана сотрудники правоохранительных органов начали штурм дома, где укрылись от двух до трех боевиков. Об этом сообщили источник агентства «Интерфакс» и собеседник ТАСС в силовых структурах республики.



Как рассказал источник «Интерфакса», силовики уже вошли в здание, но перестрелка продолжается. Источник ТАСС сообщил, что в ходе операции был ликвидирован один боевик. По его словам, спецоперация продолжается. Эту информацию подтвердил собеседник «Интерфакса».

Собеседник ТАСС отметил, что боевики, которые находятся в доме, относятся к бандитской группировке, действующей на территории Хасавюртовского и Кизилюртовского районов республики, так называемой кизилюртовской бандгруппы. Эту информацию подтверждает источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. По его словам, личности боевиков предварительно установлены. Они выходцы из села Эндирей и находятся в федеральном розыске, отметил он. Собеседник агентства сказал, что «на их счету» попытка нападения на патрульно-постовую службу полиции и подрыв на кладбище.

Перестрелка между боевиками и полицейскими произошла в субботу, 13 октября, во время проверки сотрудниками правоохранительных органов одного из домов села, сообщали источники ТАСС и «РИА Новости». При стрельбе пострадал один правоохранитель, рассказали собеседники агентств.