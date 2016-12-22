В Дагестане в ходе КТО застрелили боевика

В Буйнакском районе Дагестана убили боевика. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК), поступившем в РБК.
«В ночь на 28 сентября в ходе боеконтакта оказавший вооруженное сопротивление бандит был нейтрализован», — говорится в сообщении. По данным НАК, он причастен к преступлениям террористической направленности.
«Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет», — отметили в комитете.
На месте спецоперации обнаружены автомат, пистолет, готовое к применению самодельное взрывное устройство, боеприпасы и специальное снаряжение.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана 27 сентября.
В середине сентября в ходе КТО силовики искали боевиков в Карабудахкентском и Буйнакском районах. Боевики открыли огонь из автоматов. Трое боевиков были убиты. Жертв среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов не было.