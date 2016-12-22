В перестрелке с боевиками в Дагестане оказался ранен полицейский

Боевики укрываются в одном из домов в селе Эндирей. Силовики продолжают спецоперацию

Фото: РИА Новости / ФСБ

В дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района произошла перестрелка боевиков с силовиками, ранен полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Информацию о ранении полицейского подтвердил также источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. «Произошел боеконтакт в селении Эндирей. Произошла перестрелка при адресной проверке одного из домов. В результате один полицейский получил ранение», — рассказал собеседник агентства. Состояние пострадавшего полицейского не уточняется.

Боевики продолжают укрываться в одном из жилых домов. Численность членов бандгруппы неизвестна.

Режим контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана действует с марта. 27 сентября режим КТО был также введен в Буйнакском и Кумторкалинском районах. 28 сентября в Буйнакском районе в ходе перестрелки был убит боевик.