В перестрелке с боевиками в Дагестане оказался ранен полицейский

В дагестанском селе Эндирей Хасавюртовского района произошла перестрелка боевиков с силовиками, ранен полицейский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Информацию о ранении полицейского подтвердил также источник «РИА Новости» в правоохранительных органах. «Произошел боеконтакт в селении Эндирей. Произошла перестрелка при адресной проверке одного из домов. В результате один полицейский получил ранение», — рассказал собеседник агентства. Состояние пострадавшего полицейского не уточняется.
Боевики продолжают укрываться в одном из жилых домов. Численность членов бандгруппы неизвестна.
Режим контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана действует с марта. 27 сентября режим КТО был также введен в Буйнакском и Кумторкалинском районах. 28 сентября в Буйнакском районе в ходе перестрелки был убит боевик.