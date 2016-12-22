Болтон оценил уровень вмешательства России в промежуточные выборы в США

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия не вмешивается в промежуточные выборы так, как делала это в 2016-ом году. В то же время в Вашингтоне обеспокоены возможностью Китая повлиять на исход предстоящего голосования, рассказал Болтон в интервью журналисту Хью Хьюиту.

«Пока что мы не наблюдаем такого российского вмешательства как в 2016 году. Крис Вэй, директор ФБР, сказал пару недель назад, что это может измениться от удара клавиш», — сказал Болтон.

По его словам, сейчас в США обеспокоены тем, что Китай может вмешаться не в выборы отдельных сенаторов и конгрессменов, а повлиять на политическую дискуссию в стране в целом. «Я думаю это может быть беспрецедентным», — добавил Болтон.

Он также отметил важность речи вице-президента Майка Пенса, который на прошлой неделе назвал попытки «российского вмешательства» в дела США бледной тенью того, что делает Китай.

В подготовленной к выступлению речи, которая оказалась в распоряжении Reuters, Пенс говорил, что по данным разведки Пекин планирует использовать любые разногласия между политиками регионального и местного уровня, а его активность направлена как на отдельных чиновников, так и на местные и федеральные органы власти.

Про попытки Китая вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США Трамп заявил во время выступления в Совете Безопасности ООН в сентябре. «Они не хотят, чтобы я или мы победили, потому что я первый президент, который бросил вызов Китаю в торговле», — сказал он тогда. Заявление Трампа было сделано на фоне взаимных пошлин, которыми США и Китай обложили друг друга.