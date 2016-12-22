Кадыров потребовал явки бросившего в пассажиров метро банку чеченца

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал видеозапись, на которой неизвестный мужчина бросает в пассажиров метро банку из-под напитка со словами «Ахмат — сила», и потребовал от автора видео «первым же рейсом» прибыть к нему в Грозный. Об этом он написал во «ВКонтакте».

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!», — заявил Кадыров, подчеркнув, что снимавший себя на видео человек не имеет отношения к клубу «Ахмат» и тем «тысячам молодых людей», которые получили «моральное право» использовать эту фразу своим поведением, отличной учебой и достижениями в спорте.

Видео: club_kavkaz / Instagram

«А ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв «Ахмат-Сила!». У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова», — добавил Кадыров.

Глава Чечни также принес извинения «юношам, честь которых была задета», отметив, что бросивший в них банку не представляет весь чеченский народ. «Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку», — написал Кадыров.

Обращаясь к бросившему банку «хаму», он подчеркнул, что у последнего нет морального права называться чеченцем. «Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!», — заключил Кадыров.