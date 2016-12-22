Кадыров сообщил о наказании для бросившего банку в метро Москвы чеченца

Житель Чечни, бросивший в пассажиров в московском метро алюминиевую банку словами «Ахмат — сила!», будет работать на благоустройстве Грозного, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
По словам Кадырова, молодой человек по имени Турпал Хасиев, находившийся 7 октября в Москве в поисках работы, «срочно прибыл в Грозный». «Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства. <...> С этой минуты Турпал будет трудиться благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их», — написал Кадыров.
Он добавил, что молодой человек «слезно извиняется перед Ярославом Смирновым за то, что бросил на его колени баночку из-под напитка».«Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», — заключил глава Чечни.
11 октября стало известно, что Кадыров, комментируя видеозапись, где житель Чечнии бросил банку из-под напитка в пассажиров московского метро, заявил, что тот должен «первым же рейсом» вернуться в Грозный и «с родными явиться ко мне». Глава Чечни раскритиковал поступок молодого человека и подчеркнул, что тот не имеет отношения к футбольному клубу «Ахмат» и «не имеет морального права называться чеченцем». Позже в интернете появилось видео, где чеченец приносит извинения за свой «недостойный поступок» и сообщает, что его «очень сильно поругали руководство республики и мои родители».