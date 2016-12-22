Бросивший банку чеченец принес извинения после обращения Кадырова

Чеченец, бросивший в транспорте банку в молодого человека со словами «Ахмат — сила!», извинился за свой поступок. Видео было опубликовано в YouTube.

На видеозаписи молодой человек заявил, что хочет извиниться за свой «недостойный» поступок. «Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители», — сказал он.

Видео: Yuriy Ekb / YouTube

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился видеозаписью, появившейся в соцсетях, на которой неизвестный бросает в пассажира общественного транспорта банку со словами «Ахмат — сила!». Кадыров потребовал от автора видео прибыть в Грозный «первым же рейсом», пригрозив, что его найдут «за считанные часы». Как пояснил Кадыров, снимавший видео человек не имеет отношения к клубу «Ахмат» и молодым людям, получившим право использовать эту фразу благодаря своему поведению, отличной учебе и достижениям в спорте. Кадыров также заявил, что у молодого человека «нет морального права называться чеченцем».

Футбольный клуб Грозного назван в честь первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, который погиб в результате теракта на стадионе в чеченской столице в ходе военного парада 9 мая 2004 года.