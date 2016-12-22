Песков опроверг связь исключения Рогозина из ГАК и аварии «Союза»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь исключения гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина из Государственного антинаркотического комитета (ГАК) с аварией при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Она [авария], конечно же, не связана», — отметил Песков.

По его словам, конфигурация приводится в соответствии со статусом Рогозина.

Отвечая на вопрос о причинах аварии, Песков сказал, что пока нельзя давать заключения. Пресс-секретарь сослался на совещание с вице-премьером Юрием Борисовым, который сообщил, что комиссия продолжает разбираться в произошедшем.

11 октября президент России Владимир Путин изменил перечень ведомств, главы которых входят в состав ГАК, исключив оттуда должность главы «Роскосмоса», вместо которого в перечень был добавлен руководитель Росмолодежи.

Ранее в тот же день при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла авария. Экипаж корабля эвакуировался в аварийной капсуле. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекших крупный ущерб (ст. 216 УК РФ).

ГАК существует с 2007 года. Он был создан для координации органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, а также совершенствования государственного управления в этой сфере.