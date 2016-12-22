Путин исключил главу «Роскосмоса» из состава антинаркотического комитета

Президент России Владимир Путин изменил перечень ведомств, главы которых входят в состав Государственного антинаркотического комитета (ГАК), исключив оттуда должность главы «Роскосмоса». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Вместо руководителя «Роскосмоса» в перечень был добавлен руководитель Росмолодежи.

ГАК был образован в 2007 году для координации органов по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, а также совершенствования государственного управления в этой сфере. В состав комитета, в частности, входят помощник президента, зампредседателя Совфеда, зампредседателя Госдумы, главы министерств и федеральных служб, СВР, ФСБ, Росгвардии.