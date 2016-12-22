Суд в Приморье отказался утверждать итоги выборов по иску Ищенко из КПРФ

Приморский краевой суд отказал бывшему кандидату в губернаторы от КПРФ Андрею Ищенко в ходатайстве об отмене решения крайизбиркома аннулировать результаты выборов в Приморье, сообщает «Интерфакс».
Истец может обжаловать решение в судебной коллегии по административным делам Верховного суда России.
Андрей Ищенко, в свою очередь, написал в Facebook, что крайизбирком представил суду «фальсифицированный протокол Территориальной избирательной комиссии Советского района города Владивостока», который, по его словам, ранее был упомянут в основании для отмены результатов выборов 16 сентября. Он указал на ряд опечаток, присутствующих в документе.
Представитель КПРФ подал иск в суд 3 октября, пытаясь оспорить решение об отмене итогов голосования. По его мнению, ЦИК должен был в первую очередь рассмотреть все жалобы, в том числе на нарушения при введении результатов второго тура выборов в систему «ГАС «Выборы».
Выборы главы Приморья проходили в два тура 9 и 16 сентября. Во втором Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. В результате Ищенко на 1,5% уступил Тарасенко, несмотря на то, что после подсчета 93% голосов занимал первое место с небольшим отрывом. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, после чего результаты выборов были аннулированы.
Повторные выборы губернатора Приморья состоятся в декабре.