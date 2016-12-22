ПАСЕ не смогла одобрить нужный для возвращения делегации России документ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы отправили на доработку доклад и резолюцию по изменению правил отстранения национальных делегаций от работы. Принятие резолюции позволило бы российской делегации вернуться в ПАСЕ

Фото: Vincent Kessler / Reuters

За возвращение доклада на доработку в профильный комитет проголосовали 99 депутатов, против — 79, всего в голосовании приняли участие 194 депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Доклад был разработан бельгийским парламентарием Петрой де Суттер и представлен 20 сентября на заседании комитета по правилам процедуры ПАСЕ в Париже. Доклад и резолюция к нему предлагали изменить правила оспаривания полномочий национальных делегаций. По существующей процедуре, оспорить полномочия можно по инициативе не менее чем 30 членов ПАСЕ в зале, которые должны представлять как минимум пять национальных делегаций. Доклад предлагает усложнить процедуру оспаривания: з​апрос должен быть внесен шестой частью делегатов ПАСЕ (54 депутата), представленных по меньшей мере пятью национальными делегациями, как минимум за неделю до открытия очередной сессии. Для одобрения необходимо будет две трети, а не большинства поданных голосов депутатов.

На изменении регламента работы ПАСЕ настаивают представители российской власти. Председатель Госдумы Вячеслав Володин неоднократно говорил, что российская делегация (в нее входят сенаторы и депутаты) не вернется к работе, пока не будут отменены дискриминационные меры. После того как российскую делегацию лишили права голосовать и запретили ей участвовать в работе по наблюдению за выборами в составе миссий ПАСЕ, Москва перестала приезжать на сессии, направлять запрос на подтверждение полномочий делегации, а в прошлом году перестала делать взносы в бюджет Совета Европы. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в октябре говорила, что у российской стороны назревает решение выйти из Совета Европы. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев указывал, что Москва примет решение о членстве в Совете Европы исходя из октябрьской сессии ПАСЕ.

Решение направить доклад и резолюцию на доработку было принято после продлившихся почти весь день обсуждений.

В проекте резолюции и в докладе де Суттер подчеркивалось, что инициативы не связаны с политической ситуацией, а служат лишь усилению процедур ПАСЕ в преддверии 70-летия Совета Европы. С этим были согласны не все выступавшие в ходе дебатов во вторник депутаты ПАСЕ. Так, представляющий фракцию Европейской народной партии Александр Почей в ходе дебатов указывал, что предложенные докладом положения могут стать основой для хорошего компромисса. Однако, говорил он, фракцию беспокоит, «что такой компромисс предлагается по финансовым причинам». В этом докладе делается попытка урегулировать ситуацию с участием российской делегации, российские коллеги лишены были своих прав из-за аннексии Крыма и волнений на востоке Украины и эта ситуация не изменилась, напомнила в своем выступлении Николь Дюрантон из фракции Европейской народной партии.

Представительница Грузии Тамар Чугашвили посчитала доклад сбалансированным и взвешенным, однако призвала найти другой выход из ситуации с российской делегации: «Мы не хотим, чтобы страна, на которую наложены ограничения, получила в итоге привилегии». «Мы не хотим, чтобы Россия вышла из Совета Европы, но мы не хотим поддаваться на шантаж и финансовое давление. Если мы допустим такое решение проблемы, это ослабит нашу репутацию. Мы должны найти иной способ решения проблемы», — призывала член грузинской делегации.

«Мы в труднейшем положении, — охарактеризовал ситуацию Оливье Бехт из Альянса демократов и либералов, — Россия грозит выйти из Совета Европы. Если это произойдет, Россия будет унижена, замкнется в себе и будет угрожать стабильности в Европе. Если мы проголосуем за, то, принимая во внимание, что Россия ничего не сделала в Крыму, то создадим прецедент, когда пошли на уступки, ничего не получив взамен».

Полностью поддержала положения резолюции фракция Объединенных европейских левых во главе с нидерландским сенатором Тини Коксом. По его словам, предложения усилят процедуры работы ПАСЕ и позволят избегать таких ситуаций, когда национальные делегации, как сейчас Россия, не подают списки своих делегатов для работы в ПАСЕ. «ПАСЕ — это не кафетерий, куда ты приходишь и делаешь что хочешь», — объяснял Кокс. Если резолюция будет принята, делегации будут обязаны работать.

Резко против предложений высказались представители украинской делегации. «Вы голосуете за деньги или за будущее этой международной организации», — предупредила коллег депутат украинского парламента Алена Сотник. Моментом истины для европейских ценностей назвал голосование по резолюции другой украинский депутат в ПАСЕ, Владимир Арьев.

С призывом одобрить предлагаемые резолюцией положения выступил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Однако его вмешательство разозлило нескольких депутатов. Британец Роджер Гейл из фракции консерваторов в ходе обсуждения напомнил, что доклад был тщательно подготовлен и изучен, в Париже за него проголосовали единогласно. «Доклад не связан с Россией, он посвящен ПАСЕ и работе. Конечно, есть слон, которого сложно не заметить. ​Россия должна выплатить все, чтобы показать свои добрые намерения. В ответ пошла угроза, что если мы не получим то, что хотим, будут последствия. Мы должны четко сказать, что членство в СЕ не продается ни за какую цену». Однако выступление Ягланда он расценил как вмешательство в работу ассамблеи и признак политизированности обсуждаемого вопроса и заявил, что в итоге проголосует против.

В итоге голосование за принятие резолюции и доклада по инициативе де Суттер не проводилось. Было поставлено на голосование и поддержано предложение отправить их на доработку. Вернуться к обсуждению вопроса ПАСЕ сможет в начале 2019 года.