Экипаж «Союз МС-10» перенес нагрузки штатно

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, которые приземлились в Казахстане после аварии при запуске корабля «Союз МС-10», перенесли нагрузки штатно, их психологическое состояние стабильное. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олега Орлова.

Он добавил, что состояние космонавтов оценивается как хорошее, негативных последствий аварии медики не наблюдают. При этом Орлов не исключил, что экипаж эвакуируют непосредственно в Москву.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с РБК отметил, что перегрузки, которые испытали члены экипажа во время аварийного приземления, вполне допустимы. «С точки зрения перегрузок, никаких опасений быть не должно», — подчеркнул он.

Ракета-носитель «Союз-МС» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала с Байконура в 11:40 мск. Спустя девять минут стало известно об аварии носителя. По данным источника «Интерфакса», авария произошла при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени ракеты-носителя. Аварийная капсула с экипажем успешно приземлилась, Овчинников и Хейг остались живы.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сработала система аварийного спасения. Сам он вылетел на место посадки корабля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину будет представлен анализ ситуации.