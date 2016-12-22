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Во ФСИН рассказали о восстановлении Сенцова после прекращения голодовки
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Во ФСИН рассказали о восстановлении Сенцова после прекращения голодовки
Общество, 13:19
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Во ФСИН рассказали о восстановлении Сенцова после прекращения голодовки

Прекративший голодовку в колонии украинский режиссер Олег Сенцов с 5 октября набрал 2 кг веса. Об этом «РИА Новости» сообщил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«Сенцов отказался от голодовки в пятницу и все эти дни ест», — сказал он.​

По словам Максименко, процесс восстановления после голодовки идет без осложнений, но медикаментозная поддержка пока сохраняется. Он добавил, что, по прогнозам врачей, реабилитация может продлиться около трех недель.

Замглавы ФСИН заметил, что режиссер после восстановления может стать библиотекарем. «Сейчас Сенцов пишет сценарий о жизни в тюрьме. С учетом того, что человек он творческий, то может после выздоровления стать библиотекарем, где у него будет возможность не только читать книги, но и продолжить работу над сценарием», — сообщил Максименко.

Режиссер Олег Сенцов объяснил свое решение прекратить голодовку
Общество

5 октября представитель ФСИН сообщил, что Сенцов прекратил голодовку. Позднее режиссер через своего адвоката Дмитрия Динзе передал письмо, в котором подтвердил, что прекращает голодовку с 6 октября, поскольку появилась перспектива принудительного кормления «в рамках реанимационных мероприятий». «145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута», — написал Сенцов.

Украинский режиссер объявил о начале голодовки с требованием освободить украинских политзаключенных, находящихся в России в мае. 2 октября адвокат сообщил, что у голодающего режиссера начались проблемы с печенью и почками.

Олега Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова.

Теги: Олег Сенцов , голодовка , ГУ ФСИН
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