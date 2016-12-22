После окончания голодовки Сенцов начал писать сценарий о тюремной жизни

Осужденный российским судом за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов после прекращения голодовки начал писать сценарий для фильма о жизни заключенных, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко газете «Интерфакс».

Он отметил, что после прекращения голодовки Сенцов получает каши и кисломолочные продукты и таким его питание будет еще двадцать дней. «Он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает», — заявил замглавы ФСИН.

Сенцов прекратил голодовку 5 октября. Осужденный режиссер начал ее 14 сентября с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. Во ФСИН заявили, что во время голодовки Сенцов получал поддерживающую терапию, после ее окончания его перевели на диетическое питание. Сам Сенцов объяснил прекращение 145-дневной голодовки угрозой принудительного кормления.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году по подозрению в подготовке теракта и признан виновным в 2015 году. Его приговорили к 20 годам лишения свободы.