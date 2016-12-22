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Маск опроверг статью FT об основном кандидате на его должность в Tesla
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Маск опроверг статью FT об основном кандидате на его должность в Tesla
Бизнес, 03:11
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Маск опроверг статью FT об основном кандидате на его должность в Tesla

Основатель, гендиректор и председатель совета директоров Tesla Илон Маск опроверг информацию газеты Financial Times (FT) о том, что основным кандидатом на его должность в совете является бизнесмен Джеймс Мердок.

«Это неверно», — написал Маск в Twitter в ответ на публикацию издания.

Ранее FT со ссылкой на два источника написала, что Мердок может стать председателем совета директоров Tesla после того, как Маск освободит эту должность в рамках досудебного соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

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Комиссия признала основателя Tesla виновным в введении инвесторов в заблуждение из-за его предложения выкупить акции компании с рынка по цене в $420 за штуку, которое он сделал в Twitter.В итоге Маска обязали покинуть пост в совете директоров и заплатить штраф в размере $20 млн.

Теги: Илон Маск , Tesla
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