Илон Маск сыронизировал над Комиссией по ценным бумагам США

Глава Tesla придумал для SEC альтернативную расшифровку аббревиатуры. Ранее Маск и биржевой регулятор США заключили соглашение, по которому глава Tesla должен оставить пост председателя совета директоров компании

Илон Маск (Фото: John Raoux / AP)

Американский предприниматель, главный исполнительный директор Tesla Inc Илон Маск сыронизировал на своей странице в Twitter над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), с которой некоторое время назад заключил досудебное соглашение.

«Просто хочу сказать, что Комиссия по обогащению спекулянтов [Shortseller Enrichment Commission, SEC] делает невероятную работу», — написал Маск, делая отсылку к инвесторам, играющим на понижение против его компании. «И смена названия — так в точку!», — добавил он.

Заявление Маска последовало через несколько часов после того, как федеральный судья в Нью-Йорке потребовал от главы Tesla и SEC совместно обосновать целесообразность достигнутого ими недавно досудебного соглашения.

Речь идет о соглашении, которое было достигнуто между сторонами в минувшую пятницу. Оно подразумевает, что Маск сохранит свою должность генерального директора в Tesla, но в течение 45 дней покинет пост председателя совета директоров компании. Кроме этого, бизнесмен должен будет заплатить штраф в размере $20 млн.

SEC ранее открыла в отношении Маска открыла дело, заподозрив его в том, что он ввел инвесторов в заблуждение. Претензии связаны с сообщением главы Tesla в Twitter от 7 августа, когда заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420 (позже от этой идеи бизнесмен отказался).