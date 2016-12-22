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FT назвала основного кандидата на должность Маска в Tesla
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FT назвала основного кандидата на должность Маска в Tesla
Бизнес, 01:43
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FT назвала основного кандидата на должность Маска в Tesla

Бизнесмен Джеймс Мердок является основным кандидатом на пост председателя совета директоров компании Tesla, который Илон Маск согласился покинуть в рамках досудебного соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на два источника.

Маск отказался комментировать информацию FT, а Мердок посоветовал обратиться с этим вопросом в Tesla, где также не ответили на вопрос газеты.

Джейм Мердок — сын медиамагната Руперта Мердока, основателя корпорации 21st Century Fox и британской телекоммуникационной компании Sky plc. FT подчеркивает, что после завершения покупки активов 21st Century Fox корпорацией Walt Disney, Мердок-младший уйдет с поста ее главного исполнительного директора. Как отмечает издание Мердок вошел в совет директоров Tesla в прошлом году.

Илон Маск сыронизировал над Комиссией по ценным бумагам США
Технологии и медиа

В августе Маск заявил, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене $420 за штукую После этого Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла расследование. В результате, комиссия признала, что своим предложением Маск ввел инвесторов в заблуждение.

Позже бизнесмен принял досудебное соглашение, в рамках которого он должен будет покинуть пост председателя совета директоров компании, а также выплатить штраф в $20 млн, такую же сумму должна будет заплатить Tesla.

Теги: Илон Маск , Tesla
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