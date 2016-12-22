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В США возбудили дело в отношении Илона Маска
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В США возбудили дело в отношении Илона Маска
Бизнес, 27 сен, 23:46
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В США возбудили дело в отношении Илона Маска
Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла дело в отношении главы Tesla Илона Маска. Акции компании на фоне этого сообщения пошли вниз
Фото: Chris Carlson / AP

В картотеке федерального суда Манхэттена появилось дело в отношении CEO компании Tesla Илона Маска, сообщает агентство Bloomberg. Указывается, что дело связано с ситуацией на рынке ценных бумаг.

Агентство Reuters уточняет, что претензии комиссии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, в котором он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420. Указывая и на другие сообщения Маска, в комиссии указали, что бизнесмен ввел инвесторов в заблуждение, когда писал о поддержке выкупа со стороны найденного им инвестора. Авторы иска считают, что у Маска не было оснований делать такие заявления. На фоне этой информации акции Tesla на бирже в Нью-Йорке снизились на 6%.

На прошлой неделе стало известно, что деятельностью Маска заинтересовалось министерство юстиции США. Поводом стал этот же твит бизнесмена, после которого акции компании заметно выросли в цене. Власти посчитали, что слова о наличии инвестора для выкупа бумаг были безосновательными, а, значит, Маск ввел людей в заблуждение. 

В Комиссии по ценным бумагам и биржам проверку в отношении Маска проводили еще до этого твита. Там заинтересовались обоснованностью заявлений Tesla о производственных целях и запланированных объемах продаж автомобилей.

Маск уже после начала скандала 24 августа заявил, что Tesla останется публичной компанией, сославшись на проблемы с инвестором.

За последние несколько недель Tesla покинули сразу несколько топ-менеджеров. Среди них вице-президент по международным финансам и операциям Джастин Макнир, главный бухгалтер Tesla Дейв Мортон, руководитель отдела кадров Габриэль Толедано. Уже в среду на этой неделе компанию покинул вице-президент Лиам О’Коннор, который отвечал за глобальные поставки.

Сам Маск 17 сентября признался в письме одному из клиентов, что Tesla попала в «логистический ад», чем и вызваны перебои с поставками готовых автомобилей. При этом он пообещал, что решит все проблемы в скором времени.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Илон Маск , Tesla
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