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«Фонтанка» назвала возможного третьего подозреваемого в «деле Скрипаля»
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«Фонтанка» назвала возможного третьего подозреваемого в «деле Скрипаля»
Отравление Скрипалей, 21:46
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«Фонтанка» назвала возможного третьего подозреваемого в «деле Скрипаля»

Петербургская интернет-газета «Фонтанка» сообщила, что Сергей Федотов может стать третьим подозреваемым в деле об отравлении в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Издание не указывает свои источники информации.

По данным портала, у Федотова по документам нет недвижимости, транспорта, мобильных телефонов, аккаунтов в социальных сетях, а также его имя и фамилия не фигурируют в базах исполнительных производств. Также его паспорт на одну или две цифры отличается от документов, которые были выданы российским гражданам, зарегистрированным по адресу Хорошевское шоссе, 76, где находится главное управление Генерального штаба Министерства обороны.

«Фонтанка» ссылается на Чешскую общественную радиокомпанию, которая со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что Скрипаль прибыл в октябре 2014 года в Чехию. За ним наблюдали Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают британские полицейские в отравлении Скрипаля. «Похоже, что у россиян был отряд», — сказал собеседник радиокомпании. По данным британского издания Telegraph, еще один агент ГРУ был в Великобритании, чтобы спланировать нападение на Скрипаля.

«Фонтанка» отметила, что 45-летний Федотов в январе и феврале ездил в Чехию вместе с Бошировом и Петровым, которые использовали на тот момент загранпаспорта 64-й серии с близкими номерами. Также Федотов три раза посетил Лондон, а именно в марте 2016-го, 2017-го и 2018 года. Последний раз в британской столице он был 2 марта, когда прибыли Петров и Боширов. Но прилетел Федотов другим рейсом, однако улетел 4 марта в день отравления Скрипаля вместе с ними. «Эта информация имелась у Скотленд-Ярда с самого начала, но по каким-то причинам ее было решено придержать», — пишет «Фонтанка». По данным издания, британская полиция расскажет о третьем подозреваемом.

В понедельник, 8 октября, издания The Insider и Bellingcat назвали Петрова военным врачом ГРУ Александром Мишкиным. В конце сентября Bellingcat идентифицировал Руслана Боширова как Героя России и подполковника Анатолия Чепигу. Все обвинения россияне отрицают.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что группа расследователей из Bellingcat используются спецслужбами для информационных диверсий. «Структура Bellingcat и те, с кем она взаимодействует, является псевдо-СМИ, что уже в подтверждениях не нуждается», — заявила она.

Теги: Сергей Скрипаль , «Фонтанка» , отравление
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