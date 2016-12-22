Путин поздравил чемпиона UFC Нурмагомедова с победой

Президент России Владимир Путин поздравил российского бойца смешанного стиля и абсолютного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с победой над ирландским спортсменом Конором Макгрегором. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу поздравить тебя с победой. И отца хочу поздравить с таким сыном и с тем, что вырастил такого хорошего бойца», — сказал Путин на встрече со спортсменом и его отцом после форума «Россия — спортивная держава» в Ульяновске.

«Мы внимательно за всем следили, конечно, очень переживали за тебя», — заметил президент. Путин добавил, что главную задачу спортсмен решил — достойно и убедительно выиграл бой.

Президент выразил надежду, что Нурмагомедов со своими соперниками выстроит «хорошие, добрые, человеческие» отношения. «Во всяком случае никто не может бросить тебе упрек в том, что ты к этому не стремился», — заметил Путин.

Боец в свою очередь выразил надежду, что оценят не только «его прыжок» за пределы ринга, после которого началась потасовка, но и его выступление. Также Нурмагомедов обвинил Макгрегора в неуважении к нему, его родителям и России. «Я себя вел достойно», — сказал боец.

«Мы же с вами понимаем, что это делалось специально, и папа понимает, наверняка, — чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе боя», — согласился Путин.

Нурмагомедов выиграл бой у Макгрегора 7 октября. После этого бойцы устроили потасовку. Их поведение оценит Атлетическая комиссия Невады, которая примет решение о наказании для спортсменов.

Президент UFC Дэйна Уайт сказал, что Нурмагомедов сохранит за собой титул победителя Абсолютного бойцовского чемпионата, но ему грозит штраф в размере $250 тыс. или дисквалификация.