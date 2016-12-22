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Путин рассказал о главной выполненной Хабибом Нурмагомедовым задаче
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Путин рассказал о главной выполненной Хабибом Нурмагомедовым задаче
Общество, 19:20
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Путин рассказал о главной выполненной Хабибом Нурмагомедовым задаче
Президент лично встретился со спортсменом после форума в Ульяновске и поздравил его с победой в схватке с Конором Макгрегором. По словам главы государства, одержав победу, Нурмагомедов решил свою главную задачу
Владимир Путин, отец и тренер Х.Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов (слева направо) (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Российский борец смешанного стиля и абсолютный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в поединке с ирландцем Конором Макгрегором решил главную поставленную перед ним задачу — одержал победу. Об этом в ходе встречи со спортсменом и его отцом, которая состоялась после форума «Россия — спортивная держава» в Ульяновске, заявил президент Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Видео: Россия 24

Глава государства поздравил Нурмагомедова с победой. «Все-таки главную задачу ты решил — выиграл достойно и убедительно», — сказал Путин в беседе со спортсменом.

Говоря о сопернике борца, лидер отметил, что спортивные идеалы должны быть выше заработков и рекламы. Он выразил надежду на то, что они найдут пути «к нормальному общению, дружбе мужской, спортивной».

«Спорт служит именно этим целям», — подчеркнул президент.

Также Путин добавил, что будет просить отца спортсмена не наказывать сильно своего сына, чем тот грозил ранее.

Нурмагомедов победил Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Поединок за звание чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором прошел 6 октября. Россиянин одержал победу в четвертом раунде, применив удушающий прием. Сразу после окончания боя Нурмагомедов перепрыгнул через ограждение октагона и устроил драку в зрительном зале. На ринге в этот момент произошла стычка Макгрегора с членами российской команды. Несмотря на случившееся, Нурмагомедова все же признали победителем чемпионата, однако пригрозили штрафами и санкциями за драку.

Российский борец позже принес извинения за свое поведение. Он рассказывал, что сразу после боя ему позвонил Владимир Путин и поздравил его с победой.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Владимир Путин , UFC
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