Путин заявил о готовности участвовать в Арктическом саммите

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова принять участие в Арктическом саммите, который организует Финляндия. Об этом он рассказал на встрече с финским президентом Саули Ниинистё в Сочи, сообщается на сайте Кремля.

«Мы знаем о вашей идее организовать саммит Арктического союза. Готовы тоже пообсуждать это, и могу сразу сказать, что мы готовы и принять участие в этой работе», — сказал Путин.

В ответ президент Финляндии поблагодарил коллегу за готовность участвовать в саммите, подчеркнув, что для сохранения состояния окружающей среды необходимо сотрудничать.

Финляндия планирует провести саммит по Арктике в рамках своего председательства в форуме «Арктический совет» в 2018 году. Форум был основан в 1996 году по инициативе Хельсинки, в состав его участников вошли Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.