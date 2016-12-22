Власти Финляндии анонсировали Арктический саммит в 2019 году в Хельсинки

Арктический саммит может пройти в начале 2019 года в Хельсинки. Об этом заявил корреспонденту РБК посол Министерства иностранных дел Финляндии по вопросам политики Севера Харри Мяки-Рейникка. Он отметил, что окончательное решение еще не принято.
По его информации, в саммите должны принять участие лидеры арктического совета и представители коренных народностей Арктики.
«Мы поддерживаем диалог с Россией по вопросам изменения климата, даже в условиях непростой политической ситуации», — отметил Мяки-Рейникка.
В августе на встрече с финским президентом Саули Ниинистё в Сочи президент России Владимир Путин заявил о готовности принять участие в Арктическом саммите, который организует Финляндия.
«Мы благодарны и рады, что Путин поддержал саммит, где мы можем поговорить об изменении климата», — сказал Мяки-Рейникка. «Уровень моря повышается и это влечет проблемы для береговых государств, ученые говорят о повышении температуры в Африке, что может привести к большему количеству беженцев в Европу», — подчеркнул посол.
По его мнению, эту проблему можно решить с помощью новых технологий. «Мы подчеркиваем важность мира и конструктивного сотрудничества в рамках взаимодействия по вопросам Арктики», — заявил Мяки-Рейникка.
Финляндия планирует провести саммит по Арктике в рамках форума «Арктический совет», в котором председательствует с 2017 по 2019 год. Его прошлым председателем были США, следующим (с 2019 по 2021 год) станет Исландия, а с 2021 года — Россия. Форум был основан в 1996 году по инициативе Хельсинки, в состав его участников вошли Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Исландия.