Госдума поддержала законопроект о налоговых льготах для предпенсионеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, сохраняющий льготы по имущественным налогам в границах старого пенсионного возраста при его повышении, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

С наступлением пенсионного возраста (55 для женщин и 60 для мужчин на данный момент) граждане освобождаются от налога на свой дом, квартиру и садовый участок. Поправки предусматривают сохранение старых рамок начала действия этих льгот при повышении пенсионного возраста. Таким образом, ими будут пользоваться уже предпенсионеры.

О повышении пенсионного возраста в середине июня объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Объясняя необходимость этого шага, он отметил, что продолжительность жизни возросла, а это гарантирует более длительную активность и возможность продолжать карьеру. Правительство предлагало повысить возраст выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. В конце августа Путин выступил с телеобращением, в ходе которого объявил о смягчении пенсионной реформы.

После одобрения поправок президента Госдумой и Советом Федерации 3 октября Путин подписал закон о пенсионной реформе, согласно которой новый возраст выхода на пенсию повышается и для мужчин, и для женщин на пять лет (до 65 и 60 лет соответственно). Повышение будет происходить поэтапно до 2028 года. Параллельно президент внес на рассмотрение Госдумы пакет мер по защите граждан предпенсионного возраста (за пять лет до выхода на пенсию), в частности, включающий уголовную ответственность работодателя за увольнение работника, достигшего этого возраста. Эта мера была утверждена в начале октября.