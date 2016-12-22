Глава ПФР оценил экономию от сокращения числа пенсионеров в 2019 году

По словам главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, сэкономленные средства — это около 3 трлн руб. за шесть лет — направляются на индексацию пенсий и дополнительные льготы

Антон Дроздов (Фото: Владимир Федоренко / ТАСС)

По оценке главы ПФР, в 2019 году число новых пенсионеров в России сократится на 300 тыс. по сравнению с предыдущими прогнозами благодаря пенсионной реформе. За счет этого за год ПФР сэкономит 90 млрд руб., рассказал Антон Дроздов в интервью «Известиям».

«Оно [число пенсионеров] снизится ненамного, примерно на 308 тыс. Но для нас это все равно существенно. Если перевести в деньги, то это составит почти 90 млрд в этом году. За шесть лет экономия составит около 3 трлн руб.», — рассказал Дроздов.

По оценке главы ПФР, к 2030 году пенсионная система будет сбалансирована за счет «снижения обязательств». «В дальнейшем, учитывая, что мы снижаем обязательства перед пенсионерами, к 2029–2030 годам трансферты из бюджета, покрывающие разницу между доходами и расходами, будут стремиться к нулю. Таким образом, мы планируем, что к 2030 году система будет сбалансирована», — сказал он.

Дроздов подтвердил оценку общей экономии от изменения пенсионного возраста в 3 трлн руб. «Эти деньги сейчас направляются на индексацию пенсий, а также на предоставление дополнительных льгот, которые при втором чтении закона о бюджете были туда внесены. Например, льготы для женщин, родивших трех-четырех детей. Или возможность выйти на пенсию досрочно, если имеется длительный трудовой стаж», — добавил Дроздов.

Согласно основному пенсионному закону, который президент Владимир Путин подписал 4 октября, с 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом накопительную пенсию начнут выплачивать на пять лет раньше: мужчинам — с 60 лет, женщинам — с 55 лет. Стаж для досрочного выхода на пенсию снизится: для женщин он сократится с 40 до 37 лет, для мужчин — с 45 до 42 лет. Также досрочно на пенсию смогут выйти многодетные матери в зависимости от числа детей.

Пенсионные законы были приняты Госдумой 25 и 27 сентября, а 3 октября пакет одобрил Совет Федерации.