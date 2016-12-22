Голикова заявила об отсутствии желания экономить на пенсионной реформе

Курирующая социальный блок вице-премьер Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания в Госдуме заявила, что у правительства никогда не было цели сэкономить при проведении пенсионной реформы и повышении возраста выхода на пенсию. Об этом сообщает ТАСС.

«Принципиально речь всегда шла о другом. Мы должны обеспечивать рост пенсий выше уровня инфляции, и в этой связи все ресурсы, которые получит Пенсионный фонд от повышения пенсионного возраста, пойдут на увеличение пенсий действующим пенсионерам и последующим пенсионерам, которые будут выходить на пенсию в последующие годы», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что выступает категорически против позиции некоторых коллег, которые утверждают, что внесенные в начале сентября президентом Владимиром Путиным поправки в законопроект о пенсионной реформе уже привели к образованию «дыры» в Пенсионном фонде.

«Все расходы, которые возникали в периоды обсуждения пенсионного пакета, были заранее учтены в бюджетах всех уровней», — сказала Голикова.

На прошлой неделе, 3 октября, президент России Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство и тем самым утвердил поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Граждане с большим страховым стажем (42 и 37 лет для мужчин и женщин соответственно), в соответствии с поправками, получили право выходить на пенсию на два года раньше. Также глава государства подписал закон о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей, которые достигли предпенсионного возраста (до пяти лет перед выходом на пенсию).

За день до этого Путин говорил о том, что пенсионная реформа даст отрицательный финансовый результат для государства после принятия президентских поправок. Он поручил правительству найти деньги для финансирования этих изменений