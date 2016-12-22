Уволенный режиссер «Стражей галактики» напишет сценарий к фильму DC

Режиссер Джеймс Ганн напишет сценарий для картины «Отряд самоубийц 2», входящий в киновселенную DC. В июле режиссер, снявший две части «Стражей галактики» киновселенной Marvel, был уволен из-за оскорбительных сообщений в Twitter

Джеймс Ганн (Фото: Danny Molosho / Reuters)

Джеймс Ганн, которого Disney уволил с поста режиссера третьей части «Стражей Галактики», напишет сценарий сиквела «Отряда самоубийц» компаний Warner Bros. и DC. Об этом сообщает The Hollywood reporter со ссылкой на источники.

«Ганн заключил сделку, чтобы написать сценарий. На данном этапе нет сделки о режиссуре, но переговоры могут продолжаться в зависимости от результатов создания сценария», — сообщает издание.

Источники в студии Warner отмечают, что Ганн разрабатывает не продолжение первого фильма «Отряд самоубийц», а новый подход фильму по комиксам DC. Эту информацию подтверждает издание Deadline.

Издание The Daily Caller опубликовало подборку сообщений Ганна в период с 2008 по 2011 год, в которых он с сарказмом высказывался на темы изнасилования, педофилии и теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В связи с этим компания The Walt Disney Studios уволила режиссера. Президент студии Алан Хорн заявил, что высказывания несовместимы с ее ценностями.

Ганн заявил, что в начале своей карьеры «считал себя провокатором» и говорил шутки, которые были «возмутительными и табуированными». Режиссер отметил, что с тех пор он сильно изменился и сказал, что извинялся за свой юмор. Исполнители главных ролей фильма «Стражи галактики» поддержали Ганна. Однако в конце августа The Walt Disney Studios и Marvel Studios приостановили работу над третьей частью франшизы.