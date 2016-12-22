Заместитель советника по нацбезопасности США уйдет в отставку

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Дина Пауэлл, которая занимается проблемами Ближнего Востока и урегулированием палестино-израильского конфликта, планирует уйти в отставку в начале 2018 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

После отставки она намерена вернуться домой в Нью-Йорк. По словам официального представителя Белого дома Сара Сандерс, Пауэлл изначально планировала занимать должность замсоветника главы государства только один год.

«Дина проделала большую работу и была ценным членом команды по палестино-израильскому урегулированию», — отметил советник президента США Джаред Кушнер. Он пообещал, что позже сообщит, в каком качестве Пауэлл будет работать в дальнейшем.

Об отставке Пауэлл было объявлено спустя три дня после того, как президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля, а также о намерении перенести в город американское посольство. Глава государства пояснил, что, откладывая признание Иерусалима, Вашингтон «не добился ничего на пути мирного урегулирования». Трамп отметил, что у Израиля есть право определять свою столицу самостоятельно.

После признания США Иерусалима столицей Израиля 7 ноября начались протесты мусульман в Палестине и по всему миру. В результате столкновений палестинцев с израильской армией в секторе Газа, в восторочной части Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан пострадали свыше 760 человек.