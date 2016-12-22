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СМИ сообщили об отставке постпреда США при ООН Никки Хейли
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СМИ сообщили об отставке постпреда США при ООН Никки Хейли
Политика, 17:24
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СМИ сообщили об отставке постпреда США при ООН Никки Хейли
О ее желании уволиться сообщили источники Axios и Foxnews, которые заявили, что президент Трамп принял отставку Хейли. Однако в Белом доме отказались это комментировать
Никки Хейли (Фото: Toya Sarno Jordan / Reuters)

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подала в отставку, и президент Дональд Трамп принял ее. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на два источника, которые знают о содержании разговора Трампа и Хейли, а также подтвердил телеканал Foxnews.

Axios отмечает, что сроки, когда именно Хейли покинет пост, пока неизвестны.

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Между тем в Белом доме отказались комментировать сообщения о возможном увольнении постпреда США, передает Reuters. Ее отставку агентству подтвердил также источник, знакомый с ситуацией.

Сам Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал «большое объявление с моим другом Никки Хейли».

По данным Reuters, их открытая для журналистов встреча в Овальном кабинете состоится позднее во вторник, 9 октября. Собеседники Axios утверждают, что Хейли обсуждала свою отставку с Трампом еще на прошлой неделе. «Эти новости шокировали многих высокопоставленных чиновников, занимающихся внешней политикой в администрации Трампа», — отмечает издание.

Никки Хейли стала постоянным представителем США при ООН в январе 2017 года. До этого она была губернатором Южной Каролины и первой женщиной, занимавшей такой пост в этом штате. Reuters отмечает, что Хейли была одним из самых надежных советников Дональда Трампа.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Никки Хейли
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