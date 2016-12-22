Жители поселка Лойга узнали в «Петрове» Александра Мишкина

В поселке Лойга, где по данным расследователей The Insider и Bellingcat родился Александр Мишкин, узнали его на фотографиях Александра Петрова, фигурирующего в «деле Скрипалей».

Житель Лойги Денис подтвердил РБК, что человек на фото — это Александр Мишкин. По его словам, Мишкина он не видел с окончания школы. «У нас как школьные годы закончились, так больше и не виделись. Тогда телефонов еще не было, не было возможности общаться, соответственно, у каждого своя жизнь началась», — рассказал он.

Еще один житель поселка подтвердил РБК, что на снимке Мишкин. «Я его помню только по школе. Точно помню, учился он хорошо. Родители вроде в начальниках работали, так что семья благополучная была», — отметил он.

Ранее расследователи сообщили, что Александр Петров, которого в Великобритании подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, — это военный врач из ГРУ Александр Мишкин. Он был удостоен звания Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, Мишкин отучился в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге (ВМедА). В 2010–2013 годах он неоднократно бывал на Украине. Осенью 2014 года перешедший на службу в военную разведку врач, по данным расследователей, получил от государства квартиру в Москве площадью 100 кв. м и стоимостью около 24 млн руб.

Ранее эксперты издания The Insider и группы расследователей Bellingcat пришли к выводу, что под именем Руслана Боширова, которого власти Британии также объявили в отравлении Скрипаля, скрывается полковник российской армии Анатолий Чепига.

В начале сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в отравлении Скрипалей подозреваются двое россиян, у которых были паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Она назвала их ​агентами ГРУ.

Петров и Боширов в интервью RT опровергли данную информацию.