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Жители поселка Лойга узнали в «Петрове» Александра Мишкина
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Жители поселка Лойга узнали в «Петрове» Александра Мишкина
Отравление Скрипалей, 18:36
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Жители поселка Лойга узнали в «Петрове» Александра Мишкина

В поселке Лойга, где по данным расследователей The Insider и Bellingcat родился Александр Мишкин, узнали его на фотографиях Александра Петрова, фигурирующего в «деле Скрипалей».

Житель Лойги Денис подтвердил РБК, что человек на фото — это Александр Мишкин. По его словам, Мишкина он не видел с окончания школы. «У нас как школьные годы закончились, так больше и не виделись. Тогда телефонов еще не было, не было возможности общаться, соответственно, у каждого своя жизнь началась», — рассказал он.

Bellingcat назвал «врача Мишкина» из «дела Скрипалей» Героем России
Политика

Еще один житель поселка подтвердил РБК, что на снимке Мишкин. «Я его помню только по школе. Точно помню, учился он хорошо. Родители вроде в начальниках работали, так что семья благополучная была», — отметил он.

Ранее расследователи сообщили, что Александр Петров, которого в Великобритании подозревают в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, — это военный врач из ГРУ Александр Мишкин. Он был удостоен звания Героя России. По данным The Insider и Bellingcat, Мишкин отучился в Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге (ВМедА). В 2010–2013 годах он неоднократно бывал на Украине. Осенью 2014 года перешедший на службу в военную разведку врач, по данным расследователей, получил от государства квартиру в Москве площадью 100 кв. м и стоимостью около 24 млн руб.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Ранее эксперты издания The Insider и группы расследователей Bellingcat пришли к выводу, что под именем Руслана Боширова, которого власти Британии также объявили в отравлении Скрипаля, скрывается полковник российской армии Анатолий Чепига.

В начале сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в отравлении Скрипалей подозреваются двое россиян, у которых были паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Она назвала их ​агентами ГРУ.

Петров и Боширов в интервью RT опровергли данную информацию.

Теги: поселок , Сергей Скрипаль , Bellingcat
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