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Опубликовано видео взрывов на военном складе на Украине
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Опубликовано видео взрывов на военном складе на Украине
Общество, 17:51
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Опубликовано видео взрывов на военном складе на Украине

В Сети появилось видео взрывов на военном складе около города Ичня Черниговской области Украины. Ролик опубликовал в YouTube пользователь dreams2309.

Видео: dreams2309 / YouTube

​Взрыв, за которым последовал пожар, произошел на складе № 6 в ночь на 9 октября. Из-за ЧП были эвакуированы около 10 тыс. человек. В радиусе 20 км от склада закрыли воздушное пространство, было приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко уточнил, что взрывов было четыре. В 14:00 по местному времени (совпадает с московским) в Минобороны Украины отчитались о локализации очагов пожара. Отмечалось, что интенсивность взрывов уменьшилась.

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала возможной причиной случившегося диверсию. Военная прокуратура Украины завела уголовное дело.

Теги: Украина , взрыв , Склад
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