В Индонезии произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2

На индонезийском острове Сулавеси произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщил представитель Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо, пишет Jakarta Tribune.

По его словам, также подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в воскресенье, 8 сентября. Представитель BNPB отметил, что в результате обоих землетрясений жертв и разрушений не было. Эпицентр толчков, которые произошли 9 октября, находится в пяти километров к северо-востоку от города Палу, рассказал он и добавил, что подобное землетрясение не может вызвать цунами.



Нугрохо призвал местное население при небольших землетрясениях соблюдать спокойствие. Он напомнил, что в Индонезии почти каждый день фиксируются подземные толчки. Представитель ведомства добавил, что в среднем в год происходит от 5 тыс. до 6 тыс. землетрясений.