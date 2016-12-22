Украинская «дочка» ВТБ обжаловала взыскание $140 млн по иску Коломойского

Верховный суд Украины начал апелляционное производство по жалобе украинской «дочки» ВТБ на взыскание $140 млн с России по иску бывшего главы правления Приватбанка Игоря Коломойского, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на решение суда.

В мае Международный арбитражный суд Гааги присудил $159 млн в пользу 18 украинских предприятий, которые лишились своих активов в Крыму после того, как полуостров вошел в состав России в 2014 году. Минюст России это решение не признал.

Апелляционный суд Киева дал разрешение на исполнение данного решения международной инстанции в конце сентября. В частности, истцы должны получить около $130,5 млн в качестве компенсации за крымскую недвижимость и $9,2 млн за расходы на судебный процесс, а также проценты.

В начале сентября украинский суд арестовал акции украинских «дочек» российских банков, в капитале которых участвует государство. Данные меры коснулись структур ВТБ, Проиинвестбанка и Сбербанка.

В пресс-службе ВТБ, комментируя эти события, заявили, что потрясены «уровнем правового нигилизма», отметив, что требования истцов не связаны с деятельностью как «ВТБ Украина», так и других участников группы.