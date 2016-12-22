Фильм Хабенского «Собибор» выдвинули на премию «Оскар» от России

Фильм режиссера Константина Хабенского «Собибор» выдвинули от России на американскую кинопремию «Оскар». Об этом ТАСС рассказал продюсер Александр Роднянский. В понедельник, 10 сентября состоялось заседание Российского оскаровского комитета, в который входит Роднянский. Оно прошло в московском Доме кино.

«От России выдвинут фильм «Собибор», — сказал он.

Картина Хабенского будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». По словам продюсера, решение выдвинуть фильм на «Оскар» было принято большинством голосов. Роднянский полагает, что фильм имеет большие шансы получить награду.

Премьера фильма «Собибор» состоялась в конце апреля. Он снят в жанре военной драмы режиссером Константином Хабенским. Главные роли в фильме исполнили сам Хабенский и Кристофер Ламберт. В основу картины положили книгу «Александр Печерский: прорыв в бессмертие» писателя Ильи Васильева. Действие фильма происходит в 1943 году. Согласно сюжету, заключенные нацистского лагеря смерти Собибор поднимают восстание во главе с лейтенантом Красной армии Александром Печерским.

В 2017 году ТАСС сообщал, что идея фильма принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому. На портале «Кинопоиск» некоторое время он значился сценаристом кинокартины, однако впоследствии его фамилию убрали из списка. Комментируя это, в пресс-службе портала РБК заявили, что данные о новых фильмах, которые выходят в прокат, «Кинопоиску» предоставляют прокатчики или продюсеры фильма. Сам Мединский в разговоре с РБК, отвечая на вопрос о конкуренции с Голливудом, заявлял, что картина «Собибор» — это «безусловно экспортный продукт».

Российское кино на «Золотом глобусе» и «Оскаре» «Золотой глобус» До 2017 года советские и российские фильмы 12 раз (шесть — до начала 1990-х, еще шесть — после) номинировались на «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», однако получали награду всего два раза. В 1969 году победу одержал фильм «Война и мир» Сергея Бондарчука. В 2015 году приз получила картина Андрея Звягинцева «Левиафан». Для Звягинцева нынешняя номинация на «Золотой глобус» уже третья. Кроме картин «Нелюбовь» и «Левиафан» в 2004 году на премию была номинирована его картина «Возвращение». Кроме Звягинцева из российских режиссеров на «Золотой глобус» претендовали Никита Михалков («Урга — территория любви»), Сергей Бодров-старший («Кавказский пленник»), Павел Чухрай («Вор») и Алексей Учитель («Край»). «Оскар» Премию «Оскар» в аналогичной категории за лучший фильм на иностранном языке советские и российские картины получали четыре раза из 15 номинаций. Обладателями награды становились картины «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (совместное производство Японии и СССР), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова. Из российских фильмов до номинации в этой категории также доходили картины «Урга — территория любви», «Кавказский пленник», «Вор», «12» и «Левиафан». Последний в 2015 году считался одним из главных фаворитов, но проиграл польской картине «Ида». В этом году «Нелюбовь» также выдвинута от России на «Оскар». Попадет ли очередной фильм Звягинцева в список номинантов, станет известно 23 января. Советские и российские фильмы получали «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» («Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, 1943) и «Лучший короткометражный анимационный фильм» («Старик и море» Александра Петрова, 2000).

Номинантом на премию «Оскар» 2018 года от России был фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».