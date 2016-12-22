Жириновский упал на инаугурации губернатора Владимирской области

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский упал, когда поднимался на сцену во время церемонии инаугурации губернатора Владимирской области, которым стал его соратник по партии Владимир Сипягин. Видеозапись инцидента опубликована на YouTube.

Видео: News of the Planet / YouTube

На кадрах видно, как Жириновский споткнулся и упал, поднимаясь на сцену. «С ним все в порядке. Он сейчас участвовал в пресс-подходе, был убедителен и красноречив, как обычно», — прокомментировала инцидент помощница главы Владимирской области Ольга Петрова, сообщает «РИА Новости».

Как отмечает ТАСС, в своем выступлении на инаугурации Жириновский посоветовал Сипягину обеспечить «полную свободу» СМИ и разрешить проводить в регионе митинги. «Дайте место — какой-то дом культуры, кинотеатр, место в парке, в сквере, но чтобы не было запретов, чтобы никто никого не разгонял, потому что во Владимирской области демократия, и чтобы были во Владимирской области все журналисты защищены», — сказал глава ЛДПР.

Сипягин стал губернатором Владимирской области после победы во втором туре выборов главы региона. Он получил поддержку 57,03% избирателей, его соперница Светлана Орлова, на момент голосования занимавшая пост губернатора области, получила 37,46% голосов.