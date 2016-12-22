Число погибших при взрыве на пороховом заводе в Перми увеличилось до трех

​Количество погибших в результате хлопка газового баллона на ФКП «Пермский пороховой завод» увеличилось до трех человек. Двое доставленных в больницу пострадавших умерли во время операций. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на главного врача Пермской городской клинической больницы им. С.Н.Гринберга Анастасию Крутень.

По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах).

Ранее 8 октября стало известно, что на Пермском пороховом заводе произошел хлопок газового баллона. Один человек погиб сразу, двое были госпитализированы.

В региональном главке МЧС уточнили, что после хлопка горения не последовало, разрушений нет. Диспетчер предприятия утверждал, что происшествие не повлияет на технологический процесс.







