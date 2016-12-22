В Кишиневе три человека погибли из-за взрыва газа в многоквартирном доме

В многоквартирном жилом доме в Кишиневе произошел взрыв. В результате погибли три человека и по меньшей мере семь пострадали, сообщает телеканал ProTV со ссылкой на пресс-офицера Инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу.
«Были обнаружены тела двух человек, одна женщина и один несовершеннолетний, на 14 этаже, под завалами», — сказала она.
Издание Jurnal.md подтверждает информацию о трех погибших и отмечает, что в результате взрыва несколько квартир были разрушены. На месте работают 100 спасателей и пожарных.
Телеканал Publika сообщает, что в результате чего также пострадали восемь человек, среди которых двое пожарных. Одного из них ранило бетонной плитой, его доставили в больницу.
Предположительно, в одной из квартир на 16-м этаже взорвался газовый баллон, дом не был подключен к газовой сети. Жителей дома эвакуировали, а место происшествия оцепили.