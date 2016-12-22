В результате хлопка газа на пороховом заводе в Перми погиб рабочий

На Пермском пороховом заводе произошел хлопок газового баллона, сообщает ГУ МЧС России по краю.

Один человек погиб, двое госпитализированы в результате инцидента на заводе, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Пермского края. «Один человек погиб на месте еще до приезда скорой. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии», — отметили в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что после хлопка горения не последовало, разрушений нет. Диспетчер предприятия заявил, что происшествие не повлияет на технологический процесс.

В связи с произошедшим организована доследственная проверка, сообщается на сайте следственного управления СК по региону. Проводятся осмотр места происшествия и другие проверочные мероприятия.

12 сентября произошел пожар на заводе «Нижегородхим» в Дзержинске Нижегородской области. В результате случившегося погиб один человек. Причиной инцидента стали разлив растворителя на площади 300 кв. м и его возгорание.