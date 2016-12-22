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Греф рассказал Путину о потерях Сбербанка из-за волатильности
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Греф рассказал Путину о потерях Сбербанка из-за волатильности
Финансы, 15:27
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Греф рассказал Путину о потерях Сбербанка из-за волатильности

Сбербанк из-за волатильности последних месяцев потерял «определенную сумму» на своих вложениях в ОФЗ, однако в банке надеются, что к концу года ситуация стабилизируется и удастся восстановить потери. Об этом глава Сбербанка Герман Греф рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«У нас достаточно неплохие результаты, несмотря на волатильность, которая была в последние месяцы. Нас она, естественно, коснулась в силу того, что мы — крупнейшие держатели ценных бумаг, ОФЗ, государственных ценных бумаг. И мы на этой волатильности, конечно, потеряли определенную сумму», — рассказал Греф.

Отток валютных вкладов из Сбербанка в сентябре замедлился
Финансы

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ и исследовательской компании Frank RG писало, что в августе вкладчики забрали из Сбербанка $1,2 млрд валютных депозитов. С начала года объем средств у Сбербанка сократился на 10%. В Сбербанке заявили, что надежно и эффективно управляют своим балансом, а такой отток средств нужно рассматривать как следствие «управляемой эволюции баланса». При этом в сентябре отток валютных вкладов населения из Сбербанка замедлился: клиенты забрали $900 млн. По рублевым депозитам отток из Сбербанка в сентябре составил 46 млрд руб. При этом юридические лица увеличили объем валюты в Сбербанке — прирост составил $1,4 млрд. Рублевые средства корпоративных клиентов выросли на 133 млрд руб.

Теги: волатильность , Герман Греф , «Сбербанк»
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